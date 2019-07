04.07.2019, PP Oberbayern Süd



Kooperation zwischen Krisendienst und Polizei - Hilfe vermitteln – Unterbringung vermeiden

OBERBAYERN. Gemeinsam mit dem Krisendienst Psychiatrie für Oberbayern erarbeiteten die Polizeipräsidien München, Oberbayern Nord und Süd eine Vereinbarung, die die Hinzuziehung des Krisendienstes regelt. Ziel ist es, zu deeskalieren sowie rasch fachgerechte psychiatrische Hilfe zu vermitteln und dadurch Unterbringungen zu vermeiden. Am Donnerstag, 04.07.19, unterzeichneten die Vertreter der Polizeipräsidien und des Krisendienstes die Vereinbarung in München.



v.l.: Josef Mederer (Verwaltungsvorsitzender der Kliniken des Bezirks Oberbayern), Polizeivizepräsident Norbert Radmacher (Polizeipräsidium München), Karin Majewski (Paritätischer Wohlfahrtsverband, Bezirksverband Oberbayern), Leitende Polizeidirektorin Eva Schichl (Polizeipräsidium Oberbayern Süd), Martin Spuckti (Vorstandsvorsitzender der Kliniken des Bezirks Oberbayern), Polizeivizepräsident Roland Kerscher (Polizeipräsidium Oberbayern Nord)

Durch die Kooperationsvereinbarung wird dem gemeinsamen Bestreben Ausdruck verliehen, Bürgerinnen und Bürger in psychischen Krisen fachliche Hilfestellung zukommen zu lassen. Einsatzkräfte der Polizei können sich direkt an den Krisendienst Psychiatrie wenden, um dessen Expertise einzuholen beziehungsweise in Absprache mit der betroffenen Person eine erste qualifizierte Betreuung in die Wege zu leiten. Der Krisendienst kann jederzeit sowohl telefonisch, als auch zur Betreuung vor Ort hinzugezogen werden. So können zumindest ein Teil solcher Polizeieinsätze abgekürzt und Einweisungen in Einzelfällen ganz vermieden werden. Damit wird eine zentrale Vorgabe des BayPsychKHG umgesetzt.



Das Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) regelt die Voraussetzungen und die Gestaltung der öffentlich-rechtlichen Unterbringung psychisch kranker Menschen. Auch die Polizei ist in Einsatzsituationen immer wieder mit Menschen konfrontiert, die sich in psychiatrischen Ausnahmesituationen befinden. Das BayPsychKHG gibt vor, dass bei einer Gefährdung, vor Anordnung einer Einweisung, ein Krisendienst hinzugezogen werden soll.