03.07.2019, PP Oberbayern Süd



Tödlicher Bergunfall

ZUGSPITZE. LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Dienstag ereignete sich im Bereich des Zugspitzgipfels ein tödlicher Bergunfall, bei welchem ein 50-Jähriger ums Leben kam. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen.

Bereits am gestrigen Dienstagvormittag ereignete sich ein tödlicher Bergunfall auf dem Zugspitzgipfel. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 50-jähriger Niederländer gemeinsam mit seinem Schwager gegen 11:00 Uhr vom Münchner Haus aus auf einem Steig in Richtung Zugspitzplatt unterwegs. Die Ausrüstung der beiden war adäquat.



Auf einem Altschneefeld, etwa zehn Gehminuten vom Ausgangspunkt entfernt, verlor einer der 50-jährige Niederländer seinen Halt und stürzte ca. 150 Höhenmeter in die Tiefe.

Dabei zog er sich tödliche Kopfverletzungen zu. Die durch seinen Begleiter alarmierte Bergwacht konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Aufgrund des unwegsamen Geländes und der Wetterlage gestaltete sich die Leichenbergung schwierig. Anstatt mit einem Hubschrauber musste der Leichnam am heutigen Mittwoch durch Einsatzkräfte der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen sowie der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei aufwändig Richtung Zugspitzplatt abgeseilt und geborgen werden.