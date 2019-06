30.06.2019, PP Oberbayern Süd



Polizeifahrzeug in Brand gesetzt

WOLFRATSHAUSEN. Im Stadtgebiet von Wolfratshausen wurde in der Nacht auf Sonntag, 30.06.19, ein unbesetztes Polizeifahrzeug offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Drei tatverdächtige Männer konnten vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Im Rahmen einer aktuellen Vermisstenfahndung überprüfte eine uniformierte Polizeistreife, gegen 03:15 Uhr, eine Gaststätte am Obermarkt 13. Bereits beim Betreten der Gaststätte fiel eine Gruppe von drei Männern auf, aus dieser die Polizeibeamten verbal angegangen wurden. Während sich die Polizeibeamten zur Abklärung der Vermisstensuche alleine mit der Verantwortlichen in dem Lokal befanden, wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass der Dienstwagen brennt. Ausgehend vom rechten Hinterreifen schlugen die Flammen bereits bis zum Dach hoch, konnten allerdings durch die Beamten mit Hilfe eines Auto-Feuerlöschers abgelöscht werden.

Mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen konnten drei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren, alles deutsche Staatsangehörige, vorläufig festgenommen werden. Diese sind derzeit dringend verdächtigt, das Polizeifahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung.



Zur weiteren Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei unter Telefon 0881/640-0 um Hinweise: