29.06.2019, PP Oberbayern Süd



Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. Am Samstagnachmittag, 29.06.19, kam es, gegen 16:25 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer und eine 44-jährige Pkw-Fahrerin verstorben sind.

Der Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße TS1 von Zweckham kommend in Richtung Hurtöst, als kurz vor der Abzweigung nach Niedling ein Pkw von einem Waldweg in die Kreisstraße einfuhr. Der Motorradfahrer stieß frontal in die linke Fahrzeugseite. Der 24-jährige Motorradfahrer und die 44-jährige Pkw-Fahrerin erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie trotz Reanimation noch an der Unfallstelle verstorben sind. Die 85-jährige Beifahrerin im Pkw kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.



Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Traunstein ein technisches und unfallanalytisches Gutachten sowie die Sicherstellung der beiden beteiligten Fahrzeuge angeordnet. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an, es wird von der sachbearbeitenden Dienststelle nachberichtet.