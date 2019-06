20.06.2019, PP Oberbayern Süd



Tötungsdelikt in Reischach - dringend Tatverdächtiger (26) festgenommen

REISCHACH, LKR. ALTÖTTING. Im Rahmen einer Großfahndung konnte die Polizei am Donnerstagmorgen, 20. Juni 2019, einen flüchtigen, 26 Jahre alten Mann festnehmen. Er steht in dringendem Tatverdacht, zuvor seinen Vater (64) in dessen Wohnanwesen in Reischach gewaltsam getötet und auch seine Mutter angegriffen zu haben.