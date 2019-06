06.06.2019, PP Oberbayern Süd



Grenzpolizei stellt entwendete Bootsmotoren sicher

BAD FEILNBACH, LKR. ROSENHEIM. Am Montagvormittag, 03.06.2019, konnten Beamte der Grenzpolizeiinpsektion Raubling bei einer Fahrzeugkontrolle drei gestohlene Außenbordmotoren sicherstellen. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen.



Auf dem Lichtbild sind die von der Grenzpolizeiinspektion Raubling sichergestellten Bootsmotoren zu sehen.

Gegen 09:30 Uhr kontrollierten die Schleierfahnder auf der Bundesautobahn A 8 im Gemeindebereich Bad Feilnbach einen Pkw mit deutschem Ausfuhrkennzeichen, welcher mit zwei Personen besetzt war. Bei der Kontrolle der beiden aus Rumänien stammenden 20- und 29-jährigen Männer sowie des Fahrzeugs konnten drei Bootsmotoren aufgefunden werden. Den Beamten fiel sofort auf, dass alle an den Motoren befindlichen Stecker abgeschnitten worden waren. Zudem wurde im Fahrzeug noch weiteres Bootszubehör und Werkzeug gefunden. Im Kofferraum entdeckten die Beamten dann auch noch nasse Turnschuhe. Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten.



Die Sachbearbeitung wurde in weiterer Folge von der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim und deren Fachkommissariat 10 für grenzüberschreitende Kriminalität übernommen. Im Zuge erster Ermittlungen konnten die Motoren drei Diebstahlstatorten im süddeutschen und österreichischen Raum zugeordnet werden. Gegen beide Tatverdächtige wurden von der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein Haftanträge gestellt Der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rosenheim erließ Haftbefehle. Der 29-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.