06.06.2019, PP Oberbayern Süd



Kurzfristig angeordnete Lkw-Blockabfertigungen am Freitag und Samstag

TIROL, ÖSTERREICH. Die Landeshauptmannschaft Tirol teilte Mittwochabend mit, dass das Bundesland Tirol (Österreich) kurzfristig für Freitag, den 07.06.2019, ab 12.00 Uhr und am Samstag, den 08.06.2019 nach Ende des Nachtfahrverbots ab 05.00 Uhr, Lkw-Blockabfertigungen angeordnet hat.





Auf der Inntalautobahn bei Kufstein-Nord werden durch österreichische Einsatzkräfte in Fahrtrichtung Süden die Lkw gezählt und bei Erreichen einer vermeintlichen Kapazitätsgrenze von etwa 250 bis 300 Lkw pro Stunde deren Fahrt verlangsamt oder nötigenfalls auch angehalten.



Die Verkehrsteilnehmer müssen daher am Freitag und Samstag, insbesondere aufgrund des Pfingstreiseverkehrs, in südlicher Fahrtrichtung mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Bayern auf der Inntalautobahn (BAB A 93) rechnen, die auch auf die Autobahn München - Salzburg (BAB A 8) zurückreichen können.



Um die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit möglichst gering und die Flüssigkeit des Verkehrs soweit möglich aufrecht zu erhalten, wird die Verkehrspolizei Rosenheim mit Unterstützung umliegender Dienststellen die erforderlichen Verkehrslenkungs- und –regelungs-maßnahmen ergreifen.



Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer eindringlich, unbedingt die angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h sowie das Überholverbot für Lkw über 3,5 Tonnen zu beachten. Die Lkw-Fahrer werden zudem aufgefordert, die Ein- und Ausfahrten an den Anschlussstellen sowie an den Parkplätzen auf jeden Fall freizuhalten.



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Parken auf der Autobahn, auch auf dem Seitenstreifen, verboten ist. Die Einsatzkräfte werden das Parkverbot konsequent durchsetzen und ahnden.



Im Falle eines Staus muss außerdem unbedingt eine Rettungsgasse gebildet werden!



Hinweis der Polizei:

Verkehrsteilnehmer, die nicht unbedingt am Freitag oder Samstag Richtung Süden fahren müssen, sollten ihre Reisepläne noch einmal überdenken.

Sollte eine Verlegung der Reise nicht möglich sein, wird aufgrund der zu erwartenden Temperaturen empfohlen, ausreichend Getränke mitzuführen.



Die aktuellen Verkehrsinformationen der Verkehrsmeldestelle Bayern sind über Internet (www.bayerninfo.de) abrufbar.



Zudem werden diese vom Rundfunk ausgestrahlt, so dass auch die Verkehrsnachrichten sowie die Navigationsgeräte die aktuelle Verkehrslage in Bayern widerspiegeln.



