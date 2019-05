31.05.2019, PP Oberbayern Süd



Blockabfertigung am heutigen Freitag

LANDKREIS ROSENHEIM. Heute begannen die Tiroler Behörden um 05:00 Uhr mit der sog. „Dosierungsmaßnahme“ auf der österr. Inntalautobahn A 12 auf Höhe der Ausfahrt Kufstein Nord in Fahrtrichtung Innsbruck.

Zwischen 05.00 und 07.00 Uhr wurden pro Stunde ca. 150 Lkw die Durchfahrt gewährt. Ab 08.00 Uhr wurde auf 250 Lkw und etwa um 09.00 Uhr auf 300 Lkw erhöht.



Gegen 05:30 Uhr staute sich der Lkw-Verkehr bereits über die Anschlussstelle Oberaudorf hinaus. Der Lkw-Rückstau erreichte gegen 06.55 Uhr die AS Brannenburg und um 08.25 Uhr die AS Reischenhart. Zu dieser Zeit war auch der dortige Baustellenbereich mit verengten Fahrstreifen betroffen. Etwa um 08.55 Uhr erreichte er eine Höchstlänge von ca. 22 Kilometern.



Gegen 10.10 Uhr hatte sich der Stau gänzlich wieder aufgelöst.



Die Dosierungsmaßnahmen auf österreichischer Seite wurden gegen 09.30 Uhr beendet.



Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim mit Unterstützungskräften der Autobahnpolizeistation Holzkirchen und der Operativen Ergänzungsdienste Rosenheim sorgten dafür, dass der linke Fahrstreifen der A 93 für den Individualverkehr frei blieb und die Anschlussstellen weitestgehend befahrbar waren.



Somit kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen für die nicht von der Blockabfertigung betroffenen Verkehrsteilnehmer.



In diesem Zusammenhang bittet die Verkehrspolizei Rosenheim die Verkehrsteilnehmer darum, nicht auf dem Seitenstreifen am Stau vorbeizufahren.



Dies stellt nicht nur eine, mit einem Bußgeld von 75 Euro bewehrte, Verkehrsordnungswidrigkeit dar, sondern auch eine Gefahr für die Einsatzkräfte, die sich teilweise auf dem Seitenstreifen aufhalten.



Ferner wurden insgesamt drei Verstöße gegen das während der Blockabfertigung bestehende Lkw-Überholverbot, sowie ein verbotswidriges Benutzen des Seitenstreifens zum schnelleren Vorwärtskommen zur Anzeige gebracht.