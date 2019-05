28.05.2019, PP Oberbayern Süd



Versuchte Brandstiftung an einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd

RAUBLING, LKR. ROSENHEIM. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein Österreicher eine teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage zu beschädigen. Der mutmaßliche Täter konnte vorläufig festgenommen werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht von Freitag, 24.05.2019 auf Samstag, 25.05.2019 fand auf der A 93 (Ri. Rosenheim) in einem unfallgefährdeten Baustellenbereich eine teilstationäre Geschwindigkeitsmessung statt. Dabei wurde ein Fahrzeugführer (dt. Staatsangehöriger, 54 Jahre alt, Wohnsitz in Österreich) gemessen, der den auf 60 km/h begrenzten Baustellenbereich mit über 200 km/h passierte. Um das nun folgende Bußgeldverfahren zu vereiteln, griff er zu drastischen Mitteln. Nachdem mit schwerem Gerät die gepanzerte Außenwand des Anhängers durchbohrt wurde, sollte anschließend Benzin in dessen Innenraum gefüllt und dieses entzündet werden. Da die Anlage jedoch regelmäßig kontrolliert wird, konnte der Täter noch während seiner Ausführung vor Ort durch eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim festgenommen werden. Aufgrund der klaren Spurenlage zeigte sich der Täter vollends geständig. Das noch einzufüllende Benzin wurde sichergestellt. Da der Brandanschlag gottseidank verhindert wurde, konnte nicht nur ein großer Sachschaden sondern auch eine erhebliche Verletzungsgefahr für den Täter selbst abgewendet werden. Offensichtlich war diesem nicht bewusst, in welche gefährliche Lage er sich selbst durch das Entzünden des Benzins gebracht hätte. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.



Die durch die Tat übrigens unversehrt gebliebenen Ergebnisse der Geschwindigkeitsüberwachung können alle ausgewertet werden. Somit werden den Täter zusätzlich zur begangenen Straft auch die Folgen seines dokumentierten Geschwindigkeitsverstoßes empfindlich treffen. Zudem wird die Führerscheinstelle über sein Vorgehen informiert, die weitere verwaltungsrechtliche Maßnahmen prüft.