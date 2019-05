PRIEN AM CHIEMSEE, LKR. ROSENHEIM. 48 Mal versuchten Betrüger am gestrigen Dienstag, 21. Mai 2019, als „falsche Polizisten“ Menschen aus der Region um ihr Erspartes zu bringen. Leider kamen die Täter in einem Fall auch zum Erfolg. Eine Frau übergab an einen Unbekannten Goldbarren und Goldmünzen im Wert von 500.000 Euro. Die zuständige Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führt die Ermittlungen und bittet dabei auch Zeugen, sich zu melden.

Als Polizeioberkommissar und als Oberstaatsanwalt stellten sich die beiden Anrufer vor, die am Dienstagvormittag am Telefon Kontakt zu einer Frau mittleren Alters aus dem Landkreis Rosenheim aufnahmen. Die beiden angeblichen Ermittler erzählten, dass im Rahmen von verdeckten Ermittlungen bei rumänischen Clan-Mitgliedern Wertdepot- und Kontodaten besagter Frau gefunden worden waren. Die Dame müsse sofort ihr Schließfach räumen.



Tatsächlich besitzt das Opfer bei einer Bank in Prien am Chiemsee ein Schließfach, das sie am frühen Nachmittag ausräumte. Mit Goldbarren und Goldmünzen im Wert von 500.000 Euro fuhr sie anschließend zum vereinbarten Treffpunkt, einem Supermarktparkplatz an der Franziska-Hager-Straße in Prien am Chiemsee und traf sich dort gegen 13.30 Uhr mit dem angeblichen Polizisten. Der packte alles Gold in einen Aktenkoffer und nahm es mit, „um die Echtheit zu überprüfen“. Natürlich seien die Wertsachen währenddessen versichert. Der Unbekannte entfernte sich dann samt der Beute in unbekannter Richtung.



Offenbar kamen der Frau wenig später Zweifel, so dass sie sich bei der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee erkundigte. Völlig schockiert musste sie hören, dass die „echte Polizei“ von dem Vorgang nichts wusste und sie offensichtlich Betrügern aufgesessen war.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch mittels eines Zeugenaufrufs bei einer Öffentlichkeitsfahndung, brachten leider keinen Erfolg.



Das Opfer beschrieb den „falschen Polizisten“, dem sie ihre Wertsachen übergab, folgendermaßen: