Tragischer Betriebsunfall in Kiesgrube - 53-Jähriger wird tödlich verletzt

MAITENBETH, OT LICHTFELDEN, LKR. Mühldorf am Inn. Bei einem tragischen Betriebsunfall in einer Kiesgrube kam am Montagvormittag, 20. Mai 2019, ein 53 Jahre alter Mann ums Leben. Die Kriminalpolizei Mühldorf führt die Untersuchungen in der Sache.

Der spätere Geschädigte, ein 53 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Erding, hatte sich am Montagmorgen um kurz vor 08.30 Uhr mit einem Lkw auf dem Gelände einer Kiesgrube im Ortsteil Lichtfelden festgefahren. Er bat einen 63-jährigen Kollegen, ihm zu helfen. Der Ältere rangierte daraufhin seinen Lkw rückwärts an den Lkw des 53-Jährigen heran. Weil er den Kollegen dann aber aus den Augen verloren hatte, stieg der 63-Jährige aus und fand den Mann, verletzt und nicht mehr ansprechbar, am Boden zwischen den beiden Fahrzeugen. Ein sofort alarmierter Notarzt konnte leider nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen.



Ermittler der Kriminalpolizeistation Mühldorf, auch zuständig für die Bearbeitung schwerer Betriebsunfälle, übernahmen vor Ort die Untersuchungen. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Traunstein ein Sachverständiger hinzugezogen.