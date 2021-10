18.10.2021, PP Niederbayern



Papiercontainer in Brand gesetzt – Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung

SIMBACH AM INN (LKRS. ROTTAL-INN). Wie bereits berichtet kam es am Samstag zu einem Brandfall bei der Asylbewerberunterkunft am Bahnhofsplatz in Simbach am Inn. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zwischenzeitlich eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und bittet erneut um Zeugenhinweise.

Am Samstag wurde durch zwei bislang unbekannte Täter ein Papiercontainer in unmittelbarer Nähe zur Asylbewerberunterkunft in Simbach am Inn in Brand gesetzt. Der Container verbrannte vollständig, am Gebäude entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Bei Ermittlungen am Tatort, stellten Polizeibeamte darüber hinaus bei zwei Notausgangstüren Brandspuren fest. Hier wurden offenbar Textilien angezündet. Durch die Inbrandsetzung der Textilien entstand Sachschaden an den Türen im dreistelligen Bereich.

Zeugenaufruf

Entgegen der ersten Meldung dürfte das Alter der verdächtigen Personen deutlich jünger sein, als zunächst angenommen.

Hier eine aktualisierte Personenbeschreibung der Tatverdächtigen

männlich, etwa 25 Jahre alt, 180cm groß, kräftige Statur, hellhäutig, kurzer Haarkranz, bekleidet mit einer dunklen Steppjacke und einer hellblauen Jeanshose.

weiblich, etwa 25 Jahre alt, etwa 170cm groß, schlanke Statur, hellhäutig, glatte, schulterlange, blonde Haare, bekleidet mit einer langen grauen Stoffjacke mit Pelzkragen und einer Hose.

Die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermitteln unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zur weiteren Bearbeitung des Falls eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.





Veröffentlicht am 18.10.2021, 15:00 Uhr