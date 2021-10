16.10.2021, PP Niederbayern



Mülltonne in Brand gesetzt – Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

SIMBACH A. INN (LKRS. ROTTAL-INN). Am Samstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr über eine Rauchentwicklung am Asylbewerberheim in Simbach am Inn informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Mülltonne bereits vollständig ausgebrannt. Es wurde niemand verletzt.

Ein vorbeifahrender Lokführer bemerkte am Samstag (16.10.2021) gegen 06:15 Uhr eine Rauchentwicklung beim Asylbewerberheim am Bahnhofsplatz in Simbach am Inn. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen eine verbrannte Papier-Mülltonne fest. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge, entfernten sich nach dem Vorfall zwei verdächtige Personen in unbekannte Richtung vom Tatort. Aktuell laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den zwei Personen, auch die benachbarten Polizeikräfte in Österreich sind in die Fahndung mit eingebunden.



Fahndungsaufruf

Wer am Samstagmorgen oder im Laufe des Vormittags die verdächtigen Personen im Raum Simbach am Inn gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter 0851/9511-0 oder bei der Polizeiinspektion Simbach am Inn unter 08571/9139-0 zu melden.



Eine Person war weiblich, etwa 40-50 Jahre alt, hellhäutig, bekleidet mit einem dunklen Mantel und etwas länger als schulterlange, blonde Haare

Die andere Person war männlich, etwa 40-50 Jahre alt, hellhäutig, mit einer korpulenten Statur, Glatze und ohne Bart.





Veröffentlicht am 16.10.2021, 11:45 Uhr