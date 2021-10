15.10.2021, PP Niederbayern



Seien Sie wachsam – mehrere Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche im Bereich Steinach

STEINACH/MÜNSTER, LKR. STRAUBING-BOGEN. Mehrere Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche im Steinacher Gemeindeteil Münster sind heute der Straubinger Polizei gemeldet worden. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Straubing hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht vom 14.10.2021 auf 15.10.2021 sind mehrere Anwesen in Münster Ziel von Einbrechern geworden. Bereits gegen 20.30 Uhr stellte ein Hausbesitzer in der Tassilostraße über seine Außenkamera eine männliche Person in seinem Garten fest, der eine Außenbeleuchtung beschädigte. Die Ermittler schließen einen Einbruchsversuch nicht aus.



Etwa gegen 01.30 Uhr verschaffen sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung am Schiedermeierplatz und durchsuchten die Räume nach Wertsachen während die Bewohnerin schlief – die Einbrecher entkamen unerkannt mit Bargeld und Schmuck in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.



Gegen 04.00 Uhr morgens stellte ein Hausbesitzer, wiederum in der Tassilostraße, fest, dass jemand über ein Fenster in das Haus gelangte und alles durchwühlte. Ersten Erkenntnissen nach fehlt Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Offensichtlich wurde kurz vor dem Einbruch ein Bewegungsmelder am Haus abgerissen.



Relativ zeitgleich wurde in der Obermayrstraße eine Videoüberwachungsanlage an einem Haus abmontiert– offensichtlich durch den dadurch verursachten Lärm ließen die Unbekannten von ihrem weiteren Vorhaben ab. Nur wenige Meter weiter stellte ein Hausbesitzer eine Beschädigung an seiner Haustüre fest. In beiden Fällen gehen die Ermittler auch hier von Einbruchsversuchen aus.



Kurz nach fünf Uhr morgens bemerkte eine Hausbewohnerin in der Kirchrother Straße Geräusche an der Terrassentüre. Als der Täter bemerkt wurde, flüchtete er über ein Feld in Richtung Autobahn.



Zeugenaufruf der Kripo Straubing

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat nun die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen bzw. den versuchten Einbrüchen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer gestern Abend, ab ca. 20.00 Uhr bzw. wer heute Nacht, ab ca. 01.00 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Steinacher Gemeindeteil Münster beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Straubing unter Tel. 09421/868-0, in Verbindung zu setzten.



Im Zusammenhang mit den Einbrüchen führt die Kripo Straubing und die Polizeiinspektion Straubing im Laufe des heutigen Tages, voraussichtlich ab den Mittagsstunden, mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei Anwohnerbefragungen durch.

Seien Sie wachsam – melden Sie verdächtige Wahrnehmung Ihrer Polizei

Auch wenn sich der Positivtrend im Bereich der Wohnungseinbruchskriminalität fortsetzt, so möchte das Polizeipräsidium Niederbayern an Sie appellieren – Seien Sie wachsam und schützen Sie sich vor Einbrechern!



Schon mit ein paar kleinen Maßnahmen können Sie Ihre eigenen vier Wände vor ungebeten „Gästen“ schützen:



Schließen Sie Ihre Haustüre ab, sobald Sie Ihr Haus/Wohnung verlassen – auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Lassen Sie Fenster und Terrassentüren nicht gekippt.

Verstecken Sie Ihren Haustürschlüssel nicht draußen – Einbrecher finden jedes Versteck.

Stichwort: „Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft“! Helfen Sie sich gegenseitig! Schauen Sie regelmäßig nach dem Rechten, leeren Sie bei Abwesenheit den Briefkasten aus usw.

Achten Sie auf verdächtige Fahrzeuge/Personen in Ihrer Wohngegend/Straße/Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück und informieren Sie unverzüglich die Polizei über „110“.

Weitere Informationen rund um das Thema effektiver Einbruchschutz finden Sie im Internet auf der Seite:

Veröffentlicht: 15.10.2021, 11.25 Uhr