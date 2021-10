14.10.2021, PP Niederbayern



Dachstuhlbrand von 2 aneinandergrenzenden Häusern

PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Am Donnerstag (14.10.2021), kurz nach 02.00 Uhr geriet der Dachstuhl eines Hauses in Plattling in Brand. Das Feuer griff auch noch auf den Dachstuhl des direkt angrenzenden Gebäudes über. Personen- oder Tierschäden waren nicht zu verzeichnen.

Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich in den beiden betroffenen Gebäuden drei Personen auf. Alle Personen konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt.



An den Gebäuden entstand nach ersten Schätzungen jeweils ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.



Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf die Brandursache.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat hierzu die ersten Ermittlungen übernommen.





