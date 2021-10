13.10.2021, PP Niederbayern



Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall eines Motorradfahrers

Ergolding/Lkrs. Landshut. Wie bereits berichtet, verunglückte in den Morgenstunden des 12.10.2021 ein 25-jähriger Motorradfahrer aus dem Zulassungsbereich Aichach-Friedberg auf der A 92 tödlich.

Nachdem der erste Anruf um 07.30 h bei der Polizei eingegangen war, konnte die Unfallstelle auf der A 92 in Fahrrichtung Deggendorf, zwischen den Anschlussstellen Landshut-Nord und Landshut-Essenbach lokalisiert werden.



Bisher steht fest, dass es zu keiner Berührung zwischen Motorrad und etwa einem anderen Fahrzeug kam. Auch kann eine technische Ursache am Motorrad ausgeschlossen werden.

Ebenso kann der Unfallzeitpunkt nicht exakt bestimmt werden.



Die sachbearbeitende Autobahnpolizeistation Wörth an der Isar ist daher dringend auf Zeugenangaben angewiesen. Zeugen oder Beteiligte werden dringend gebeten sich zu melden.



Medien-Kontakt: APS Wörth/Isar, Martin Müller, PHK, Tel. 08702-948299-0

Veröffentlicht am 13.10.2021, 15:25 Uhr