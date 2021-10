13.10.2021, PP Niederbayern



Kassierer geschlagen – Zeugenaufruf der Polizei Kelheim

BAB ABBACH, LKR. KELHEIM. Nachdem ein Angestellter einer Tankstelle heute Morgen (13.10.2021), kurz nach 09.00 Uhr, einen Kunden aufforderte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, gab ihm dieser einer Ohrfeige.

Der unbekannte Mann, der sich zur Tatzeit noch mit zwei weiteren Personen in der Tankstelle in der Kaiser-Allee-V.-Allee aufhielt, entfernten sich anschließend mit einem Kleintransporter mit Berliner Kennzeichen. Der 20-Jähriger Kassierer wurde leicht verletzt.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/5042-0 in Verbindung zu setzen.



Veröffentlicht: 13.10.2021, 12.35 Uhr