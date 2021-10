03.10.2021, PP Niederbayern



Pkw von Regionalbahn erfasst

Ruhstorf a.d Rott, Lkrs. Passau: Am heutigen Sonntag gegen 12.10 Uhr überquerte eine 72-jährige Frau aus dem Landkreis Passau in ihrem Pkw Hyundai den unbeschrankten Bahnübergang im Ortsbereich Eholfing.

Dabei wurde ihr Pkw von dem in Richtung Passau fahrenden Regionalzug erfasst und durch die Wucht des Aufpralles in den anliegenden Straßengraben geschleudert. Dort blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen.

Die Pkw-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die eingesetzten Rettungskräfte konnte die Frau aus dem Fahrzeug befreit und mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Die im Regionalzug befindlichen 22 Fahrgäste blieben unverletzt und wurden durch die Kräfte der freiwilligen Feuerwehr aus dem Zug begleitet und mit einem Zugersatzbus weitertransportiert. Der Lokführer erlitt einen Schock.

Am Triebwagen entstand Sachschaden im 3-stelligen Bereich, war jedoch noch fahrbereit. Am Pkw entstand Totalschaden. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme und der erfolgten Bergung des Pkw`s konnte die Unfallstelle wieder frei gegeben werden.



Vor Ort waren die Feuerwehren Eholfing, Ruhstorf und Mittich mit insgesamt 35 Mann sowie ein Rettungshubschrauber, 4 Rettungswägen und ein Notfallmanager der deutschen Bahn.





