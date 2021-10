02.10.2021, PP Niederbayern



Mädchen nach Sturz aus einem Fenster verletzt

HUTTHURM, LKR. PASSAU. Am Samstag, 02.10.2021, stürzte kurz vor 15.00 Uhr ein sechsjähriges Mädchen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss einer Asylbewerberunterkunft in Hutthurm. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen zur Ursache des Sturzes übernommen.

Nach ersten Ermittlungen saß das sechsjährige Mädchen auf einer Fensterbank im ersten Obergeschoss bevor es aufgrund bisher nicht geklärter Ursache hinunterstürzte. Das Mädchen wurde durch den Sturz an einem Bein verletzt, es wird in einem Krankenhaus stationär behandelt



Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen zur Klärung der Sturzursache übernommen. Ob ein mögliches strafrechtlich relevantes Verhalten von Personen die sich im Umfeld aufhielten vorliegt, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Veröffentlicht am: 02.10.2021