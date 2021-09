16.09.2021, PP Niederbayern



EIL – Presse-Info - Schwerer Verkehrsunfall mit kleinem Schulbus und 4 Pkws

ABENSBERG – OFFENSTETTEN – STSTR. 2144 – LKRS. KELHEIM. Gg. 16.20 h kam es an g. Örtlichkeit zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem 4 Pkws und ein kleiner Schulbus beteiligt waren.

Offensichtlich kam es bei einem Abbiegevorgang eins Pkw zur Kollision mit zwei weiteren Pkw. Dieser Unfallstelle wich ein weiterer Pkw aus und fuhr frontal in einen entgegenkommenden, kleineren Schulbus, der mit 6 Kindern, einem Erwachsenen und dem Fahrer besetzt war.



An der Unfallstelle ist derzeit ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz, darunter auch zwei Rettungshubschrauber. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden 11 Menschen leicht verletzt, darunter auch die 6 Kinder im Alter zwischen 9 bis 12 Jahren.



Derzeit laufen die koordinierten Unfallaufnahmemaßnahmen. Es wird weiter nachberichtet.





Veröffentlicht am 16.09.2021 um 17.40 Uhr