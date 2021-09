13.09.2021, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB A 92

Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau: Beim Fahrstreifenwechsel übersah ein Lkw-Fahrer einen von hinten herankommenden Pkw. Dieser konnte ein Auffahren nicht mehr verhindern, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer des Pkw erlitt dabei tödliche Verletzungen.



Am 13.09.2021 befuhr ein 59-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die BAB A 92 in Richtung München. Gegen 09.45 Uhr wechselte er auf Höhe der Anschlussstelle Dingolfing-West vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem anderen Lkw das Einfahren in die BAB zu ermöglichen.



Beim Fahrstreifenwechsel übersah der Lkw-Fahrer einen mit zwei Personen besetzten, von hinten herankommenden Pkw mit österreichischer Zulassung. Der 20-jährige Fahrer des Ford Galaxy konnte ein Auffahren auf den Sattelanhänger nicht mehr vermeiden. Durch den Aufprall kam der Pkw ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.



Der Fahrer zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der 22-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25 000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt.



Zwecks Unfallaufnahme und Bergung ist die Fahrbahn voraussichtlich bis ca. 15:00 Uhr vollständig gesperrt. An der Unfallstelle waren die Kräfte der Feuerwehren Dingolfing und Höfen im Einsatz.





Medien-Kontakt: APS Wörth/Isar, Siegfried Schrott, POK, Tel. 08702-948299-37