11.09.2021, PP Niederbayern



Maschinenbrand in einer Schreinerei - hoher Sachschaden

GDE. KÜNZING / LKR. Deggendorf: Der Brand einer CNC-Fräsmaschine in einer Schreinerei verursacht einen hohen Sachschaden.



Am Freitag, 10.09.2021, gegen 18.25 h teilte die Integrierte Leitstelle Straubing der Einsatzzentrale des PP Niederbayern einen Brand in einer Schreinerei mit.



Nach bisherigen Feststellungen geriet eine CNC-Fräsmaschine einer Schreinerei aufgrund eines technischen Defektes während der Produktion in Brand, wodurch die Fräsmaschine völlig zerstört wurde.

Weiterhin entstand durch den Brand der Fräsmaschine eine starke Rauchentwicklung in der Schreinerei, so dass weitere Maschinen und in der Schreinerei gelagerte Werkstoffe erheblich beschädigt wurden.



Der Schaden an der CNC-Fräsmaschine beträgt ca. 380.000 Euro, der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen ca. 1 Million Euro betragen.



Verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Der Kriminaldauerdienst der KPI Straubing hat in Zusammenarbeit mit der PI Plattling die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Stand ist von einem technischen Defekt an der CNC-Fräsmaschine als Brandursache auszugehen.





Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, EPHK Held, Tel. 09421/868-1410

Veröffentlicht am 11.09.2021, 01.00 h