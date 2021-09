05.09.2021, PP Niederbayern



Dachstuhlbrand: Schaden wohl im sechsstelligen Bereich

Breitenberg, Lkr. Passau

In der Doblingerstraße geriet gg. 14.43 Uhr ein Einfamilienhaus in Brand. Ein Bewohner wurde leicht verletzt.

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Sonntagnachmittag von der Terrasse ausgehend der Dachstuhl des Hauses in Brand. Der allein anwesende Bewohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung und musste ambulant behandelt werden. Der Schaden wird derzeit auf

150 000 € geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst aus Passau übernommen.



Veröffentlicht am 05.09.2021 um 16.45 Uhr