02.09.2021, PP Niederbayern



Freude über die Verstärkung – Polizeipräsident Manfred Jahn begrüßt 114 „Neue“ beim PP Niederbayern



Gruppenbild mit einem Teil der Neuzugänge

STRAUBING. Niederbayerns Polizeipräsident Manfred Jahn begrüßte am Mittwoch, 01.09.2021, 87 neue Polizistinnen und Polizisten sowie 27 neue Tarifbeschäftigte beim Polizeipräsidium Niederbayern.



Polizeipräsident Manfred Jahn und Polizeimeister Erik de Smidt

Im Großen Saal der Polizeiinspektion Straubing hieß Manfred Jahn unter Einhaltung der derzeit geltenden Infektionsschutzbestimmungen zusammen mit dem Personalratsvorsitzenden Andreas Holzhausen insgesamt 114 Neuzugänge, die zum Polizeipräsidium Niederbayern versetzt worden sind, herzlich willkommen. Die Begrüßungsveranstaltung fand coronabedingt in mehreren Teilen statt.



Für den überwiegenden Teil der Neuzugänge bedeutet der gestrige Tag nach absolvierter Ausbildung bzw. nach ihrer Verwendung in geschlossenen Einheiten bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei eine Erstverwendung bei den niederbayerischen Polizeidienststellen. Um die Bayerische Polizei zukunftsorientiert personell auszustatten, wurde seitens des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration das Stellenverteilungskonzept „Die Bayerische Polizei 2025“ entwickelt, das die Basis für die Personalzuteilung zum Polizeipräsidium Niederbayern darstellt.

Aufgaben angehen und bewältigen



Polizeipräsident Manfred Jahn und Polizeimeisterin Katharina Kufner.

In seiner Begrüßungsrede brachte Jahn seine Freude über die personelle Verstärkung der niederbayerischen Polizeidienststellen zum Ausdruck. Zudem sprach er das große Spektrum an neuen Herausforderungen und laufende Veränderungsprozesse für die Polizei in ihrer Gesamtheit aber auch gerade für die jungen Kolleginnen und Kollegen an. Beispielhaft nannte er neue Kriminalitätsphänomene, die rasch fortschreitende Digitalisierung, oder die pandemische Situation mit all ihren Auswirkungen.



Fast schon traditionell wurden an die beiden jüngsten Neuzugänge, stellvertretend für alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kleine Willkommensgeschenke überreicht. Die jüngste Kollegin, Polizeimeisterin Katharina Kufner (20) verrichtet seit 01.09.2021 ihren Dienst bei der Polizeiinspektion Landshut während der gleichaltrige Polizeimeister Erik de Smidt die Operativen Ergänzungsdienste Straubing verstärkt.



Zum Ende der Begrüßungsveranstaltung wünschte Jahn den Neuankömmlingen einen guten Einstand an ihren neuen Wirkungsstätten, mit Offenheit an das Neue heranzugehen, und jederzeit eine gesunde Rückkehr aus ihren Einsätzen.



