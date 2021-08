16.08.2021, PP Niederbayern



Fund einer Cannabis-Plantage

SCHÖLLNACH (LKRS. DEGGENDORF). In einem Waldstück nahe Poppenberg wurde eine Cannabis-Plantage aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag meldete sich gegen 10:30 Uhr ein Forstarbeiter bei der Polizei, weil er in einem Waldstück nahe eines Kieswerks eine Marihuana-Plantage gefunden hat. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und die Plantage mittlerweile abgeerntet. Rund 20 Pflanzen mit einer Größe von 100cm-180cm wurden sichergestellt.



Die Kripo Deggendorf bittet um Zeugenhinweise. Wer in dem Waldstück zwischen Dingstetten und Poppenberg nahe des Kieswerks bei Rothedern verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 0991/3896-0 bei der Polizei zu melden.





Veröffentlicht am 16.08.2021, 13:20 Uhr