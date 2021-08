15.08.2021, PP Niederbayern



Radfahrer verstirbt nach Herzinfarkt

GDE. AIGLSBACH / LKR. KELHEIM: Radfahrer leblos auf Straße aufgefunden. Nach erfolgreicher Reanimation ist die Person im Krankenhaus verstorben.









Am 14.08.2021, gegen 10:32 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle eine leblose Person auf der Ortsverbindungsstraße von Aiglsbach nach Pöbenhausen mitgeteilt.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 57-jährige Mann aus dem östlichen Landkreis Pfaffenhofen mit seinem Fahrrad unterwegs, als er einen Herzifarkt erlitt. Der Radfahrer konnte zunächst, durch den eingestzten Rettungsdienst, reanimiert werden und nach erfolgter Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden, wo er am frühen Abend, an den Folgen des Herzinfarktes, verstorben ist.



