11.08.2021, PP Niederbayern



Pilzesammler findet menschliche Überreste

EICHENDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Ein Pilzesammler entdeckte gestern (10.08.2021), in einem Waldstück bei Pitzling die Überreste eines menschlichen Schädels.

Zunächst nahm der Mann die Überreste mit nach Hause und verständigte am Tag darauf die Polizei in Landau a.d.Isar. Nachdem der Fund heute durch den Kreisarchäologen untersucht wurde aber zum Alter momentan keine verlässlichen Aussagen getroffen werden konnten, werden nun in Zusammenarbeit mit der Kripo Landshut weitere Untersuchungen zur Altersbestimmung in Auftrag gegeben.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 11.08.2021, 13.50 Uhr