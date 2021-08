10.08.2021, PP Niederbayern



Bei Einbruch Tresor entwendet – Zeugenaufruf

SPIEGELAU (LKRS. FREYUNG-GRAFENAU). Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt wegen eines Einbruchs in ein Hotel in Oberkreuzberg bei Spiegelau.

Zwischen Sonntag (08.08.21) 22:45 Uhr und Montag (09.08.21) 06:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Hotels in der Kreuzbergstraße. Ein rund 120 kg schwerer Tresor wurde mit einem Kofferwagen abtransportiert. Einige hundert Meter vom Hotel entfernt konnte der Kofferwagen später festgestellt werden. Auch der aufgebrochene Tresor und verwendetes Tatwerkzeug wurden aufgefunden und sichergestellt. Der entstandene Vermögensschaden wird derzeit auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000€.



Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer zwischen Sonntagabend und Montagfrüh verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Polizei zu melden.



Zusammenhänge mit anderen Einbrüchen im Bereich Spiegelau werden derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei steht hier in engem Austausch mit der Polizeiinspektion Grafenau.





Veröffentlicht am 10.08.2021, 09:10 Uhr