Brand einer Garage greift auf Werkstattgebäude über

KRANDSBERG, LKR. ROTTAL-INN. Am Montag, 09.08.2021, gegen 20.50 Uhr, wurde ein auf weitere Gebäude übergreifender Brand einer Garage mitgeteilt. Personen- und Tierschäden waren nicht zu verzeichnen.

Der nach ersten Feststellungen in der Doppelgarage des Anwesens ausgebrochene Brand griff auf ein angrenzendes Werkstattgebäude mit Photovoltaikanlage über. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Wehren Eggenfelden, Mitterskirchen, Wurmannquick, Hirschhorn, Pfarrkirchen, Arbing, Hickerstadt und Endlkirchen unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohngebäude wurde verhindert.

Dem Feuer fielen auch 4 Fahrzeuge zum Opfer.

Es entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.

Die Brandursachenermittlung dauert noch an und wird in der Folge durch die Kriminalpolizeiinspektion Passau geleistet.



