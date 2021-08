09.08.2021, PP Niederbayern



Ehepaar tot aufgefunden

ZENTING (LKRS. FREYUNG-GRAFENAU). Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat nach dem Fund zweier Leichen Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler gehen von einem Suizidgeschehen aus.

Ein Anwohner informierte am Sonntag die Polizei über zwei tote Personen in einem Waldstück bei Zenting. Erste Ermittlungen ergaben, dass beide Personen schwere Kopfverletzungen aufwiesen, die offenbar mit einer am Tatort vorgefundenen Schusswaffe zugefügt wurden. Außerdem fanden die Ermittler deutliche Hinweise, dass es sich um ein geplantes Ableben der beiden Personen handelte. Einem aufgefundenen Schreiben ist zu entnehmen, dass der 84-jährige Mann und seine 77-jährige Ehefrau von erheblichen gesundheitlichen Problemen betroffen waren.





