Sachbeschädigung durch Graffiti

THYRNAU (LKRS. PASSAU). Die Hausfassade einer Asylbewerberunterkunft wurde mit Schmähschriften beschmiert. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt.

Zwischen Dienstag (03.08.2021), 19:00 Uhr und Mittwoch (04.08.2021) 09:45 Uhr wurde die Hausfassade einer Asylbewerberunterkunft in Wolfersdorf bei Thyrnau mit Graffiti beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500€. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kommt ein 32-jähriger Bewohner der Unterkunft als Tatverdächtiger in Betracht. Eine möglicherweise bei der Tat verwendete Spraydose wurde bereits aufgefunden und sichergestellt. Weil es sich bei den Schmierereien um rassistische Schriftzüge handelt, hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau die weiteren Ermittlungen übernommen.





