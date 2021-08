04.08.2021, PP Niederbayern



„Falsche Nichte“ - Betrüger ergaunern 180.000€ mit Schockanruf

LKRS. Regen. Am Dienstag, 27.07.2021, wurde eine 85-Jährige aus dem Landkreis Regen Opfer eines sog. Callcenterbetrugs. Eine vermeintliche Nichte rief bei ihr an, bat um finanzielle Hilfe und erbeutete so 180.000€.

Die angebliche Nichte erklärte der Rentnerin am Telefon, dass sie in einen Unfall verwickelt sei und nun Geld benötige, um nicht inhaftiert zu werden. Diese Angaben bestätigten in der Folge ein unechter Rechtsanwalt sowie ein falscher Polizeibeamter, die nur kurze Zeit später ebenfalls bei der Rentnerin anriefen.



In der Annahme die Anruferin sei tatsächlich ihre Nichte, übergab die 85-Jährige noch am selben Tag den geforderten Betrag an einen bislang unbekannten Mann. Genau eine Woche später, am 03.08.2021 erhielt die Rentnerin einen Anruf ihrer echten Nichte. Auf den Verkehrsunfall angesprochen, erklärte sie ihrer Tante, dass sie nie angerufen und auch keinen Unfall gehabt hätte. Daraufhin verständigte die Geschädigte die Polizei und erstattete Anzeige.



Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die weiteren Ermittlungen übernommen.







Tipps und Hinweise, wie sie sich vor Betrügern schützen können

Legen Sie auf, wenn sich die anrufende Person nicht selbst vorstellt und Sie den Namen raten sollen!

Seien Sie misstrauisch, wenn jemand Sie um Geld bittet!

Rufen Sie Ihre Verwandtschaft nur unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück!

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsmaschen erhalten Sie unter anderem auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder.

Veröffentlicht am 04.08.2021 um 15:45 Uhr.