02.08.2021, PP Niederbayern



Anzeigenerstattung mit Folgen

MAINBURG (LKRS. KELHEIM). Ein 31-Jähriger wollte am Freitag bei der Polizeiinspektion Mainburg eigentlich Anzeige erstatten. Nun wurde der Mann selbst aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Haft genommen.

Am Freitag um 11.35 Uhr kam ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Pkw zur Polizeiinspektion Mainburg und wollte Anzeige in anderer Sache erstatten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergab sich bei dem Mann der Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Mainburg eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Hierbei stießen sie auf ca. 4 kg Cannabisprodukte. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt.



Aufgrund des dringenden Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ gegen den Beschuldigten einen Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Landshut in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg.





Veröffentlicht am 02.08.2021 13:30 Uhr.