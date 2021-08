02.08.2021, PP Niederbayern



Schwerer Betriebsunfall – Kripo und Gewerbeaufsichtsamt ermitteln

LANDSHUT. Zu einem schweren Betriebsunfall kam es heute Nacht, kurz nach 01.00 Uhr, in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb.

Bei Reinigungsarbeiten in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb in der Altdorfer Straße geriet heute Nacht eine 42-jährige Arbeiterin mit einer Hand in eine laufende Maschine. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in eine Regensburger Klinik geflogen werden. Die Kripo Landshut ermittelt nun zusammen mit dem Gewerbeaufsichtsamt die Unfallursache.



Veröffentlicht: 02.08.2021, 09.50 Uhr