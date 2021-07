28.07.2021, PP Niederbayern



Bei Wohnungsdurchsuchung professionelle Aufzuchtanlage festgestellt – Haftbefehl gegen 36-Jährigen ergangen

LANDAU A.D.ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am gestrigen Dienstag, 27.07.2021, haben Ermittler der Landshuter Kripo bei einem 26-Jährigen Landauer einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss vollzogen.



KPI Landshut, aufgefundene Aufzuchtanlage

Im Keller des Einfamilienhauses fanden die Beamten schließlich neben einer professionellen Aufzuchtanlage mit 35 Marihuana-Pflanztöpfen auch noch diverse Rauschgiftutensilien, ca. 45 Setzlinge sowie rund 450 Gramm Marihuana, das alles seinem 36-jährigen Bruder gehörte.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den 36-Jährigen Haftbefehl u. a wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge. Er wurde am 27.07.2021 nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



28.05.2021