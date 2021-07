22.07.2021, PP Niederbayern



Tote Person aufgefunden – Update #1

GERATSKIRCHEN (LKRS. ROTTAL-INN). Am Donnerstag wurde die Polizei über eine tote Person informiert. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Bezugsmeldung

Wie bereits berichtet, haben die Kriminalpolizeiinspektion Passau und die Staatsanwaltschaft Landshut umfangreiche Ermittlungen bezüglich eines möglichen Tötungsdelikts aufgenommen, nachdem am Morgen des heutigen Donnerstag, 22.07.2021, ein 39-jähriger Mann tot in seinem Büro aufgefunden wurde. Die 48-jährige Mitteilerin, die ebenfalls mit auf dem Anwesen im Gemeindebereich Geratskirchen lebt, hatte den 39-Jährigen gegen 06:20 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert.



Mit Unterstützung des Instituts für Rechtsmedizin aus München wurden umfassende Spurensicherungsmaßnahmen am Auffindeort durchgeführt. Zur genauen Klärung der Todesursache ist für den morgigen Freitag eine Obduktion des Leichnams angesetzt.



Aus den bisher durchgeführten Vernehmungen sowie den intensiven Fahndungs- und Durchsuchungsmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften ergab sich bislang kein hinreichender Tatverdacht. Die Kriminalpolizei Passau hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.





Veröffentlicht am 22.07.2021, 16:55 Uhr