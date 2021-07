22.07.2021, PP Niederbayern



Tote Person aufgefunden

GERATSKIRCHEN (LKRS. ROTTAL-INN). Am Donnerstag wurde die Polizei über eine tote Person informiert. Die Kriminalpolizei ermittelt bezüglich der näheren Tatumstände.

Am Donnerstagmorgen (22.07.2021) wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein 39-jähriger Mann tot in seinem Büro aufgefunden wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge kann ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden.



Die zuständige Polizeiinspektion Eggenfelden hat mit Unterstützung weiterer Polizeidienststellen umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Zur Unterstützung der Fahndung ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz.



Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen. Nähere Informationen zum Tatgeschehen können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht bekannt gegeben werden.



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Niederbayern hat eine Medienbetreuungsstelle vor Ort eingerichtet. Die mobile Pressestelle befindet sich westlich der PAN 27 Ramprecht/Freineck



Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 22.07.2021 11:10 Uhr