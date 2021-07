20.07.2021, PP Niederbayern



Person tot aufgefunden – Unterbringungshaftbefehl erlassen

REGEN. Wie bereits berichtet, wurde am Montag ein 52-jähriger Mann tot in einer Obdachlosenunterkunft in Regen aufgefunden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizeistation Deggendorf haben wegen eines Tötungsdelikts Ermittlungen aufgenommen. Ein festgenommener 21-Jähriger wurde am Montagnachmittag einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Diese erließ einen Unterbringungshaftbefehl gegen den 21-Jährigen. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.



Die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat laufen indes weiter. Eine Obduktion beim Institut für Rechtsmedizin in München soll genauere Informationen über die Todesumstände ergeben, ein Gutachter der Rechtsmedizin wurde für weitere Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort angefordert.





