40-Jähriger von Spezialkräften festgenommen

PLATTLING (LKRS. DEGGENDORF). Am Montagabend kam es in Plattling zu einem Polizeieinsatz mit Spezialkräften. Ein 40-Jähriger wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Eine 28-Jährige aus Plattling informierte am Montag gegen 20:00 Uhr die Polizei, nachdem es zu einem Streit mit ihrem 40-jährigen Partner kam und er sich in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt hatte. Aufgrund vorliegender Erkenntnisse war von einer akuten Gefährdungssituation, auch für die Gesundheit des 40-Jährigen, auszugehen. Alarmierte Spezialkräfte konnten den 40-Jährigen in der Nacht ohne Zwischenfälle festnehmen. Der Mann wurde im Anschluss in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Ein Beamter der Polizeiinspektion Plattling wurde im Rahmen des Einsatzes bei Widerstandshandlungen des 40-Jährigen leicht verletzt.





Veröffentlicht am 20.07.2021, 08:15 Uhr