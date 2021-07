19.07.2021, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall mit Sattelzug und Radfahrer

LANDSHUT, INNENSTADT. Am 19.07.21 wollte ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug in Landshut von der Neustadt nach rechts in die Regierungsstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 58-jährigen Radfahrer aus Landshut. Der Radfahrer geriet unter den Sattelzug und verstarb noch am Unfallort.



Mehrere Streife der Polizeiinspektion Landshut waren zur Unfallaufnahme und Verkehrslenkung vor Ort. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.