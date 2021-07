19.07.2021, PP Niederbayern



Person tot aufgefunden – Update #1

REGEN. Am Montag wurde gegen 07:30 Uhr ein 52-jähriger Mann tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizeistation Deggendorf ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Bezugsmeldung

Ein Mitarbeiter der benachbarten Regener Tafel hat am Montagmorgen einen 52-jährigen Bewohner eines Obdachlosenheims in der Bärndorfer Straße in Regen gefunden und die Rettungskräfte verständigt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 52-Jährige wurde unter Anwendung von massiver Gewalt getötet. Ein vor Ort aufgefundenes Messer wurde als mögliches Tatwerkzeug sichergestellt. Um 08:50 Uhr konnte im Umfeld des Tatorts ein weiterer Bewohner der Obdachlosenunterkunft vorläufig festgenommen werden. Der 21-Jährige ist dringend tatverdächtig und soll zeitnah einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die zwei weiteren Bewohner der Unterkunft, eine 22-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann, konnten im Laufe des Vormittags in Viechtach festgestellt und zu den Geschehnissen befragt werden.



Zu den Beweggründen für die Gewalttat liegen bislang keine Erkenntnisse vor.



Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf bittet weiter um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag bis in die Morgenstunden in Regen, Nähe der Obdachlosenunterkunft in der Bärndorfer Straße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 0991/3896-0 bei der Polizei zu melden.





Veröffentlicht am 19.07.2021, 13:25 Uhr