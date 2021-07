19.07.2021, PP Niederbayern



Person tot aufgefunden – Polizei fahndet mit Großaufgebot

REGEN. Eine männliche Person ist heute (19.07.2021) gegen halb acht Uhr morgens tot in einer Obdachlosenunterkunft aufgefunden worden.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 52-jährige Bewohner einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Polizei hat zwischenzeitlich eine Person im näheren Bereich der Unterkunft vorläufig festgenommen. Zu einer möglichen Tatbeteiligung des Mannes können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.



Derzeit wird nach weiteren, möglicherweise am Tatort anwesenden Personen gesucht, insbesondere eine 22-jährige Bewohnerin der Obdachlosenunterkunft soll sich dringend mit der Kripo Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, in Verbindung setzen.



Der Bereich rund um den Tatort ist weiträumig abgesperrt. Eine Medienbetreuung ist in der Bärndorfer Straße auf Höhe Hausnummer 5-7 eingerichtet.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POK Bohms, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 19.07.2021, 10.25 Uhr