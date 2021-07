18.07.2021, PP Niederbayern



Hochwasserlage in Niederbayern aus polizeilicher Sicht entspannt

PASSAU – LANDSHUT. Aus polizeilicher Sicht ist die Hochwasserlage im Regierungsbezirk Niederbayern derzeit insgesamt entspannt. In Passau werden evtl. für die kommende Nacht Wasserstände der Stufe 4 erwartet.

Nachdem in der letzten Nacht von Samstag auf Sonntag die Wasserstände der Donau in Passau doch stark gestiegen sind und bis jetzt die Meldestufe 3 erreicht haben, wird nach den Prognosen des Hochwasser-Nachrichtendienstes für die kommende Nacht evtl. sogar Meldestufe 4 erwartet. Einzelne Flächen in der Stadt sind überschwemmt, die Stadt Passau hat dazu bereits die dafür erforderlichen Absperrmaßnahmen getroffen. Die Passauer Polizei verständigte am frühen Morgen ca. 30 Fahrzeughalter, die ihre Autos Donau-nah geparkt hatten, dass diese entfernt werden. Sonst kam es zu keinen besonderen Einsätzen.



Für die Isar wurden durch das zuständige Wasserwirtschaftsamt für die nächsten Stunden ebenfalls steigende Wasserstände sowie ein steigender Grundwasserpegel prognostiziert, da sich die Zuflüsse in die Isar ebenfalls erhöhen. Hier wird aber die Meldestufe 3 wohl nicht erreicht werden.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Klaus Pickel, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 18.07.2021 um 15.45 Uhr