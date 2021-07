20.07.2021, PP Niederbayern



Schwerpunktwochen Motorrad – 1. Kontrolltag

NIEDERBAYERN/ST. ENGLMAR. Im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ soll die Anzahl der Verkehrsunfälle mit getöteten und verletzten Motorradfahrern weiter reduziert werden. Am Sonntag fand der erste große Kontrolltag in St. Englmar statt.

Weniger Unfälle – Mehr Tote



Das beschädigte Unfallfahrzeug vom "Kalteck-Unfall" aus 2018 war Teil des Präventionsprogramms und erinnert an die verheerenden Folgen eines illegalen Rennens

Im vergangenen Jahr startete die Motorradsaison bedingt durch die Coronapandemie später als gewöhnlich. Mit insgesamt 813 Verkehrsunfällen unter Beteiligung motorisierter Zweiradfahrer konnte im vergangenen Jahr ein Rückgang um 17% verzeichnet werden, jedoch ereigneten sich bereits zum Saisonstart zahlreiche schwere Unfälle. Die Zahl der Verletzten sank dabei zwar um 19%, jedoch erlagen mit 27 fast doppelt so viele Motorradfahrer ihren schwerwiegenden Verletzungen wie im Vorjahr.



Mit Stand 15.07.2021 verloren bislang 7 Motorradfahrer ihr Leben, 323 Personen wurden verletzt, davon über 100 schwer. Die Zahlen zeigen Jahr für Jahr, wie gefährdet und exponiert Motorradfahrer im Straßenverkehr sind und wie wichtig solche Aktionstage sind, um auf die besonderen Gefahren und Risiken im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.



Schwerpunktwochen Motorrad



Beim Präventionsmobil gab es Warnwesten für interessierte Biker

In den Monaten Juli und September werden zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen des Verkehrssicherheitskonzepts die „Schwerpunktwochen Motorrad“ durchgeführt. Alle niederbayerischen Polizeiinspektionen und –stationen beteiligen sich in diesen Wochen mit mehreren Kontrollaktionen zur Sicherheit der Motorradfahrer. Neben technischen Kontrollen am Motorrad soll die Geschwindigkeitsüberwachung einen weiteren Schwerpunkt darstellen. Ein weiterer wichtiger Sicherheitsaspekt ist die Erkennbarkeit im Straßenverkehr, worauf im Rahmen der Kontrollen immer wieder hingewiesen wird. Interessierten Bikern wurden am Sonntag bei Bedarf auch Warnwesten ausgehändigt, um ihre Sichtbarkeit umgehend zu verbessern.



Mit dem ersten von zwei Aktionstagen führte das Polizeipräsidium Niederbayern am Sonntag eine Großkontrolle in St. Englmar durch. Hierbei kam auch ein Präventionsmobil des Polizeiverwaltungsamts zum Einsatz. Ziel des Aktionstages war es, durch Aufklärungs- und Verkehrsüberwachungsmaßnahmen die Verkehrsunfälle zu reduzieren und eine nachhaltige Wirkung bei den Verkehrsteilnehmern zu erreichen.



Kontrollergebnisse



Kontrollstelle bei St. Englmar

Zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr wurden am Sonntag rund 280 Verkehrskontrollen durchgeführt. Über 30 Motorräder mussten aufgrund verschiedener Verstöße beanstandet werden. Bei 5 Motorrädern wurden derart gravierende Veränderungen festgestellt, dass ein Erlöschen der Betriebserlaubnis die Folge war, bei 3 Motorrädern konnte eine Weiterfahrt aufgrund zu erwartender Verkehrsgefährdungen nicht gestattet werden. Bei Geschwindigkeitsmessungen wurden 3 Motorräder mit überhöhter Geschwindigkeit im Verwarnungsbereich festgestellt. Die größte Überschreitung am Kontrolltag war einem Pkw zuzurechnen, der mit 79 km/h statt der erlaubten 50 km/h durch die Messstelle gefahren ist. „Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptunfallursache. Hinzu kommt ein Trend, Motorräder durch Um- und Anbauten immer schneller und lauter zu machen. Hierdurch wird die Verkehrssicherheit des Motorrads oftmals wesentlich beeinträchtigt. Diesen zwei besonders wichtigen Faktoren wollen wir mit den Schwerpunktwochen Motorrad entschieden entgegenwirken“, so der Leiter des Sachgebiets für Ordnungs- und Schutzaufgaben sowie Verkehr beim Polizeipräsidium Niederbayern, Leitender Polizeidirektor Werner Sika.

2. Aktionstag im September

Am 11. September wird der zweite Aktionstag durchgeführt, dann aber in Brennes am Arber. Auch das Präventionsmobil sowie der Präventionsanhänger des Polizeiverwaltungsamts werden hier erneut zum Einsatz kommen. Medienvertreter sind eingeladen, die Kontrollstelle vor Ort zu besuchen. Eine Medienbetreuung wird vom Polizeipräsidium Niederbayern gewährleistet. Bei Interesse bitten wir um Anmeldung bis spätestens Freitag, 09.09.21, 12:00 Uhr unter pp-nb.presse@polizei.bayern.de.







Informationsbroschüre des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration

(.pdf / 1305 kb)

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 20.07.2021, 10:00 Uhr