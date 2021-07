15.07.2021, PP Niederbayern



Reifendiebstahl vorbereitet – Tatverdächtiger festgenommen

PFARRKIRCHEN (LKRS. ROTTAL-INN). Ein 38-Jähriger wurde wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Zeuge informierte am Mittwoch (14.07.2021) kurz nach Mitternacht die Polizeiinspektion Pfarrkirchen über einen möglicherweise bevorstehenden Reifendiebstahl. Beim Parkplatz eines Lidl-Supermarktes in der Franz-Stelzenberger-Straße wurden 20 hochwertige Reifensätze von einem nahegelegenen Autohaus im Gesamtwert von rund 40.000€ bereitgestellt. In unmittelbarer Nähe wurde auch ein verdächtiges Transportfahrzeug festgestellt. Da jedoch keine verantwortlichen Personen vor Ort waren, wurde die Umgebung von Zivilkräften überwacht. Gegen 08:00 Uhr wurde der verdächtige Transporter dann bewegt und umgehend einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer, ein 38-jähriger Mann aus Rumänien, war dringend tatverdächtig und wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls übernommen. Am Donnerstag wurde der 38-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl, der 38-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugenaufruf

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wirkten noch drei bis vier weitere Täter an dem geplanten Diebstahl mit. Nachdem sich alle Beteiligten entfernt hatten, als sie von dem Zeugen bei der Tat gestört wurden, konnte bislang lediglich der 38-Jährige festgenommen werden. Wer sachdienliche Hinweise zu den übrigen geflüchteten Tätern geben kann oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau zu melden. Die anderen Personen könnten sich entweder noch fußläufig in der Umgebung aufgehalten haben oder mit einem Fahrzeug geflüchtet sein.





Veröffentlicht am 15.07.2021, 13:35 Uhr