Falsche Polizeibeamte haben wieder zugeschlagen – Kripo bittet um Zeugenhinweise und wiederholt ihre Warnung

LANDSHUT. Wieder haben sog. „falsche Polizeibeamte“ bei einem 92-jährigen Rentner im Landshuter Westen zugeschlagen. Erst gestern (13.07.2021) wurde bekannt, dass der Rentner bereits einen Tag zuvor von mehreren Männern mehrmals angerufen wurde.

Die Unbekannten seien auch bereits mehrfach in der Wohnung des Rentners gewesen. Zuvor gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte oder Staatsanwalt aus und gaben vor, eine Nachbarin des Rentners sei überfallen und dabei schwer verletzt worden. Als nächstes sei der 92-Jährige „an der Reihe“, so die Anrufer.



Nachdem sich die falschen Polizisten am Telefon nach entsprechenden Wertsachen erkundigt haben, erschien am Montag, 12.07.2021, etwa gegen 21.00 Uhr, ein unbekannter Mann an der Wohnungstüre des Rentner. In dem Glauben, es würde sich um die echte Polizei handeln, übergab der 92-Jährige Bargeld und Goldmünzen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages.

Zeugen gesucht – Anrufer sprachen bayerischen Dialekt

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Bislang ist bekannt, dass die Anrufer offensichtlich bayerischen Dialekt gesprochen haben. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.



Wer am Montag, 12.07.2021, ab ca. 19.00 Uhr, im Bereich des Landshuter Eisstadions/Sportzentrum West bis zur nördlich verlaufenden Klötzlmüllerstraße verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Betrugsmasche nach wie vor hoch aktuell

Die Betrugsmasche der sog. „Call Center Betrüger“ ist nach wie vor hoch im Kurs. Das Polizeipräsidium Niederbayern möchte den aktuellen Fall erneut zum Anlass nehmen, vor diesen dreisten Betrügern zu warnen. Erst gestern kam es niederbayernweit wieder zu einer Häufung derartiger Anrufe.



Alleine seit Anfang Juli gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern über 50 Meldungen besorgter Bürgerinnen und Bürger ein, die von den skrupellosen Telefonbetrügern belästigt wurden. In der Mehrheit der Fälle gingen die Angerufenen nicht auf das Gespräch ein und es entstand keine Schaden.



Sprechen Sie als Angehörige mit Ihren Eltern und Großeltern über die Maschen dieser Telefonbetrüger. Wertvolle Informationen finden Sie auch im Netz auf der Seite der Polizeiberatung unter der

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

