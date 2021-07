12.07.2021, PP Niederbayern



Mit zerbrochener Falsche angegriffen

PASSAU. Am Samstagabend kam es im Klostergarten zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Samstagabend (10.07.2021) fanden sich mehrere aus Zentralafrika stammende Personen im Klostergarten ein. Gegen 20:20 Uhr kam es innerhalb der Gruppe zu einer Auseinandersetzung in Folge derer ein 24-jähriger Mann eine 35-jährige Frau und ihr 1-jähriges Kind angriff. Er attackierte die beiden mit einer zerbrochenen Glasflasche. Eine 43-Jährige schritt ein und wurde dabei am Oberarm verletzt. Im weiteren Verlauf schlug der 24-Jährige auch mit seinen Fäusten zu. Die 35-Jährige und eine 37-jährige Begleiterin wurden leicht verletzt. Das Kind blieb unversehrt.



Eine Streife der Bundespolizei konnte den Tatverdächtigen wenig später vorläufig festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Passau wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung laufen.



Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall. Hinweise an die Kriminalpolizei unter 0851/9511-0.





Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 12.07.2021, 10:30 Uhr