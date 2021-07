07.07.2021, PP Niederbayern



Auseinandersetzung im Klostergarten - Zeugenaufruf

PASSAU. Am Dienstagnachmittag gerieten zwei Personen im Passauer Klostergarten aneinander. Ein 27-Jähriger erlitt eine Stichverletzung am Oberarm.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstag (06.07.2021) gegen 14:15 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 27-Jähriger aus dem Landkreis Passau. Im weiteren Verlauf wurde der 27-Jährige von seinem Kontrahenten mit einem bislang unbekannten, spitzen Gegenstand am Oberarm verletzt. Der 20-Jährige flüchtete vom Tatort, konnte jedoch in unmittelbarer Nähe vom Sicherheitsdienst festgehalten und der Polizei übergeben werden. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das verwendete Tatmittel konnte bislang nicht aufgefunden werden.





Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat und gegebenenfalls sachdienliche Hinweise zu dem verwendeten Tatmittel machen kann, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Polizei in Passau zu melden.





