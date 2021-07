07.07.2021, PP Niederbayern



Bayern mobil – sicher ans Ziel; Gewinnspiel 2021 "Vision Zero"

NIEDERBAYERN. Das Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil – Sicher ans Ziel“ des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration rückt in diesem Jahr vor allem schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in den Fokus. Machen Sie mit! Tragen Sie Verantwortung!

2020 stand als Themenschwerpunt das Radfahren und die Elektromobilität im Mittelpunkt. Dieses Jahr dreht sich alles um die Sicherheit schwächerer Verkehrsteilnehmerinnen und –Verkehrsteilnehmer. Im Jahr 2020 gab es in Bayern so wenige Verkehrstote wie nie zuvor seit Beginn der Unfallaufzeichnungen. Ziel des neuen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 ist es, Bayerns Straßen noch sicherer zu machen.





Verantwortung übernehmen!

Um schwere Personenschäden im Straßenverkehr zu vermeiden, kann und muss jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag leisten und Verantwortung für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer übernehmen. Diese Grundpfeiler eines sicheren Miteinanders im Straßenverkehr bestimmen auch den Inhalt der diesjährigen Informationsbroschüre und das Motto des großen Gewinnspiels: „Vision Zero – Jeder trägt Verantwortung, alle machen mit“.



Getreu diesem Motto gibt es auch bei allen Polizeiinspektionen in Niederbayern und Bayerischen Sparkassen Informationsbroschüren rund um das Thema Verkehrssicherheit. Mit der Aktionsbroschüre soll auf ein rücksichtsvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden, damit alle stets sicher, unfallfrei und gesund an ihrem Ziel ankommen.



Einsendeschluss für das Preisausschreiben ist in diesem Jahr der 1. November 2021, die Gewinnziehung ist in der 48. Kalenderwoche geplant. Als Hauptgewinn wird ein Mini Cooper SE Countryman ALL 4 verlost. Bei der Ermittlung der Gewinner ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Personen, die mit der Ausarbeitung der Aktion betraut sind, können sich am Preisausschreiben nicht beteiligen.

Weitere Informationen zum Verkehrssicherheitsprogramm 2030 erhalten sie unter:

