05.07.2021, PP Niederbayern



JVA-Beamter mit Messer angegriffen

STRAUBING. Am Freitag (02.07.2021) wurde ein 60-jähriger Justizvollzugsbeamter der JVA Straubing von einem Häftling mit einem Messer attackiert.

Gegen 09:00 Uhr griff am vergangenen Freitag ein 36-jähriger JVA-Insasse einen 60-jährigen Beamten im Bereich der Gärtnerei an. Der 60-Jährige erlitt eine Schnittverletzung am Arm. Das Gemüsemesser mit einer Klingenlänge von ca. 5cm wurde an andere Gefangene für Gartenarbeiten ausgegeben.



Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 36-jährige Tatverdächtige in Tötungsabsicht gehandelt haben. Eine Abwehrbewegung des 60-Jährigen hat wohl schlimmere Verletzungen verhindert. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Der Geschädigte konnte mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Tatverdächtige wurde innerhalb der JVA verlegt und ist nun besonders gesichert untergebracht.





Veröffentlicht am 05.07.2021, 13:00 Uhr